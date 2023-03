Meldpunt over verkiezingen voor kiezers met beperking

Koepelorganisatie Ieder(in) opent woensdag een meldpunt voor kiezers met een beperking met het oog op de aankomende Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen daar zowel positieve als negatieve ervaringen rondom de verkiezingen melden. Op die manier wil de organisatie in kaart brengen of mensen met een beperking goed aan de verkiezingen kunnen meedoen.

“Alles wat bij toegankelijk stemmen komt kijken, kun je bij het meldpunt kwijt”, aldus Ieder(in). “Je melding hoeft dus niet per se te gaan over de toegankelijkheid van het stembureau of stembiljet. Het kan ook gaan over de bejegening op het stembureau. Of bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van de partijprogramma‚Äôs van politieke partijen.” Het meldpunt sluit een week na de verkiezingen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar kreeg Ieder(in) 150 meldingen. Daarvan was bijna de helft positief en ongeveer een derde negatief. Negatieve reacties kwamen bijvoorbeeld van kiezers in een rolstoel die niet makkelijk de stemlocatie in konden.

Slechtziende of blinde kiezers kunnen op 15 maart in 95 gemeentes zelfstandig stemmen op een of meerdere stemlocaties. Er zijn daar hulpmiddelen, zoals de zogeheten stemmal. Dat is een mal met voelbare cijfers en braille waar het stembiljet door medewerkers van het stembureau in wordt gelegd. Via een zogenoemde soundbox met koptelefoon krijgt de kiezer te horen welke partijen en kandidaten op de lijsten staan. Die kan de kiezer dan opzoeken door de gaatjes in de mal te tellen.