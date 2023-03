Moeders en vaders verdelen werk en zorg nog lang niet gelijk

Nog niet eens een op de tien paar ouders heeft betaald werk en zorg voor de kinderen echt gelijk verdeeld. Dit blijkt op Internationale Vrouwendag uit de Emancipatiemonitor 2022 van het CBS.

Vier op de tien ouders van kinderen jonger dan 18 jaar zouden werk en zorg het liefst gelijk verdelen, maar dat komt er dus niet van. Bij de geboorte van het eerste kind gaat 45 procent van de moeders minder werken of houdt daar zelfs helemaal mee op. De meesten werken 20 tot 35 uur per week. Mannen passen hun werkpatroon veel minder vaak aan en blijven meestal voltijds werken.

Van de moeders die al in deeltijd werken zouden twee op de drie meer uren willen maken, maar dan vaak wel onder voorwaarden, bijvoorbeeld dat dit kan worden gecombineerd met het privéleven. Vooral als het gezin door het lagere inkomen niet meer kan leven zoals eerder, zijn moeders bereid om meer te gaan werken.

Van de mannen vindt 35 procent dat een vrouw geschikter is om kleine kinderen op te voeden, van de vrouwen vindt maar 16 procent dat. Ruim 80 procent van de bevolking vindt bovendien dat moeders met kinderen tot 4 jaar niet of hooguit 28 uur per week zouden moeten werken. Bijna twee derde is er ook niet van overtuigd dat enkele dagen (twee tot drie) per week naar een kinderdagverblijf goed is voor baby’s.