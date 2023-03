Netbeheerders: harde keuzes om verstopping stroomnet te voorkomen

Het elektriciteitsnet kan de snel groeiende opwek van duurzame stroom uit zon en wind niet bijhouden zoals het nu gaat. Om toch de stroomvoorziening te vergroenen en de klimaatdoelen te halen, is het volgens de netbeheerders “cruciaal” om “harde keuzes” te gaan maken. Ze stellen bijvoorbeeld voor dat overheden aanvullende eisen gaan stellen aan grote projecten. Een voorwaarde voor subsidie zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de stroom op dezelfde locatie moet worden gebruikt, of dat standaard batterijen erbij worden geïnstalleerd.

Met batterijen kan overtollige stroom worden opgeslagen wanneer het elektriciteitsnet volloopt doordat het hard waait of zonnepanelen op een zonnige dag op volle toeren draaien. Die stroom kan dan op een later moment naar het net worden gestuurd. Door dit soort maatregelen meer toe te passen “kunnen de netbeheerders meer producenten op het net toelaten en meer zonnestroom transporteren”, legt Netbeheer Nederland uit.

De brancheorganisatie van netbeheerders benadrukt dat niet alles kan. Bepaald moet worden “wat eerst, wat later en wat niet”. Daar heeft de organisatie zelf veel ideeën over. Naast de opslag van energie zien de netbeheerders wel iets in het omzetten van energie. Zo kan met stroom die over is waterstof worden gemaakt. Een goede mix van zon en wind kan ook helpen, net als het delen van een aansluiting voor zonnepanelen en windmolens in hetzelfde gebied.

Door dergelijke “systeemefficiënte keuzes” kan volgens berekeningen van de netbeheerders tot wel 60 procent ruimte, tijd en geld voor infrastructuur worden bespaard. Netbeheer Nederland vraagt de dertig energieregio’s die zich bezighouden met de strategie voor de komende jaren te onderzoeken hoe ze met deze insteek hun plannen verder kunnen uitwerken.