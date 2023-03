NS: Eurostar en Thalys rijden niet door staking België

De treinen van Thalys en Eurostar zullen niet rijden tijdens de staking van openbaarvervoermaatschappijen in België, zo meldt de NS. De staking begint donderdagavond om 22.00 uur en duurt 24 uur. “Het advies voor mensen die toch naar België of Frankrijk moeten: kies voor ander vervoer dan via het spoor”, aldus een woordvoerder van de NS.

Het is bij de NS onbekend hoeveel mensen een treinkaartje hebben. Op de website van de Thalys staat voor donderdag en vrijdag bij het merendeel van de treinen de melding “uitverkocht”.

Eerder deze week waren ook al problemen op de spoorlijnen, als gevolg van stakingsacties in Frankrijk. Volgens persbureau Belga schrapte de Thalys hierdoor dinsdag en woensdag het merendeel van de treinen. Eurostar zou dinsdag een drietal treinen tussen Brussel en Londen niet hebben laten rijden, woensdag werd ééntje geschrapt.