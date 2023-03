Provincies maken zich druk om huisartsentekort in krimpregio’s

Zeeland en Friesland maken zich druk om het tekort aan huisartsen in de provincies. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen willen de meeste partijen dat er iets wordt gedaan om de basiszorg in dunbevolkte gebieden te waarborgen. “Het huisartsentekort is een landelijk probleem voor heel Nederland, maar wordt in een aantal regio’s buiten de Randstad het meest gevoeld”, zegt Annemarie Noordhoek van ZHCo-PeriScaldes, een samenwerkingsorganisatie van Zeeuwse huisartsen boven de Westerschelde.

De Fryske Nasjonale Partij (FNP), die in het Friese provinciebestuur zit, wil dat de landelijke overheid instapt. “Wij hebben ongeveer 1,5 jaar geleden een campagne gehad, die heeft toen meerdere huisartsen aangetrokken. Maar als we niets doen, dan komt de grote klap nog in de zorg”, zegt lijsttrekker Sijbe Knol.”Er moet actie komen van het Rijk en er moeten meer huisartsen worden opgeleid. Dat is een basisvoorziening en die moet bereikbaar blijven voor iedereen.” Ook Friese coalitiepartners VVD en PvdA willen huisartsen blijven aantrekken naar de provincie.

De Zeeuwse coalitiepartijen willen ook dat de zorg op peil blijft. “Wij zien het tekort aan huisartsen als een Zeeuws breed probleem met impact voor onze inwoners, ondernemers en vele bezoekers”, laat VVD Zeeland weten. “Als provincie ondersteunen we nu al de campagne met de vakantiedokter om nieuwe huisartsen aan te trekken.” Bij dat project doen waarnemend huisartsen dienst in Zeeland. Ze krijgen daarbij een vakantiehuis aangeboden, zodat ze de provincie beter leren kennen. De provincie Zeeland heeft het initiatief in de afgelopen drie jaar gesubsidieerd.

CDA Zeeland heeft ook haar connectie met de Tweede Kamerfractie ingezet voor de basiszorg. “In samenwerking met het Rijk zijn stapjes gezet om huisartsopleidingsplaatsen in Zeeland te hebben. Op die manier kunnen jonge, beginnende artsen hun plek in Zeeland vinden.”

Zeeland biedt ook een (ver)wenarrangement aan voor huisartsen om naar de kustprovincie te komen. “Ge├»nteresseerde huisartsen en hun partners krijgen dan twee dagen Zeeland aangeboden en bezoeken dan onder meer een huisartsenpraktijk om te ervaren welke mogelijkheden Zeeland te bieden heeft”, aldus Noordhoek. “Op dit moment is er door de Zeeuwse aanpak nog instroom van artsen.”

In Friesland is eind februari een vergelijkbare campagne begonnen. De samenwerkingsorganisatie 11huisartsen probeert dokters voor een zomer bereid te vinden om waar te nemen in een praktijk op een Waddeneiland, samen met het hele gezin. “We hebben al twee aanmeldingen binnen”, aldus een woordvoerder. Ongeveer tien jaar geleden is er op Vlieland een arts gekomen, die op die manier definitief op het eiland is gebleven. Om artsen blijvend in Friesland te houden, kunnen ze hulp krijgen met het vinden van een baan en een woning. De partners kunnen ook assistentie krijgen bij het vinden van een baan en de artsen krijgen zelfs Friese taallessen als ze dat willen.