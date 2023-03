OM eist 3 maanden cel tegen PSV-fan die keeper Sevilla aanviel

Tegen de 20-jarige man uit Roermond die donderdagavond 23 februari tijdens de voetbalwedstrijd PSV – Sevilla de doelman van de Spaanse club aanviel, is woensdag een celstraf van drie maanden, waarvan een maand voorwaardelijk, geëist “Het handelen van verdachte heeft niets met voetbal te maken of met liefde voor je club” zei de officier van justitie tijdens een snelrechtzitting in de rechtbank in Den Bosch. “Wat een leuke voetbalavond moest zijn, werd ontsierd door zijn gedrag.”

De aanhanger van PSV rende in de slotfase van de wedstrijd het veld op en ging op doelman Marko Dmitrovic af. Meerdere beveiligers kwamen snel het veld op om hem weg te voeren.

Dylano K. staat terecht voor mishandeling en het overtreden van het gebiedsverbod, dat eerder door de gemeente was opgelegd. In 2021 en 2022 kreeg de Limburger al twee keer een taakstraf voor overtredingen rond voetbalwedstrijden. K. wil de rechter niet vertellen hoe hij het stadionverbod wist te omzeilen. De officier eiste naast de celstraf ook een nieuw gebiedsverbod voor de omgeving van het stadion van twee jaar, tijdens wedstrijden en eventuele huldigingen.

Hij zegt zich de vuistslag niet te herinneren. “Ik ben het veld opgegaan. Het is allemaal supersnel gegaan. Voordat ik het wist lag ik op de grond en werd ik meegenomen door de beveiligers”, vertelde K. de politierechter.

Na zijn arrestatie bleek dat de man te veel had gedronken. Hij had een alcoholpromillage van ruim 1,6. K. erkent bij de politierechter dat hij veel bier had gedronken. “Ik denk dat ik het een beetje stoer vond. Wat het totaal niet is. Ik weet niet wat me bezielde.” K. zegt “superveel spijt” te hebben.

K. is door zijn werkgever ontslagen en is uit de supportersgroep van PSV gezet.