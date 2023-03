Rutte praat in Rome met premier Meloni over migratie

Premier Mark Rutte heeft woensdag in Rome overlegd met de Italiaanse premier Giorgia Meloni over migratie. Zowel Nederland als Italië wil dat er op dit vlak meer actie wordt ondernomen in de Europese Unie.

Op gebied van migratie is een “effectieve Europese aanpak noodzakelijk”, zei Rutte. “De instroom blijft toenemen.” Bij de komende Europese top moeten er verdere stappen worden gezet, zei Rutte. Concrete afspraken maakten hij en Meloni niet.

Het was de eerste keer dat hij zijn Italiaanse collega bezocht sinds haar aantreden in oktober vorig jaar. Hij omschreef haar optreden als stevig, constructief en pragmatisch. Meloni is de leider van rechts-radicale Fratelli d’Italia.

In Italië komen veel migranten aan land en Meloni wil dat de rest van de EU helpt bij het oplossen van de problemen. Rutte is een van de aanjagers van het onderwerp migratie in de EU, mede onder druk van zijn eigen VVD.