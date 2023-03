Iets drukkere ochtendspits door gladheid

Gladheid op de weg heeft woensdag gezorgd voor een iets drukkere ochtendspits dan normaal. De spitspiek kwam uit op 292 kilometer op de rijkswegen, meldt Rijkswaterstaat. “Dat is flink voor een woensdagochtendspits, maar niet uitzonderlijk druk.”

Vertragingen langer dan een uur of van meer dan tien kilometer waren er nog niet. Rond 08.30 uur meldde Rijkswaterstaat dat de totale vertraging gestaag afneemt. De hinder door gladheid houdt de rest van de ochtend nog wel aan, aldus Rijkswaterstaat. “Ga dus goed voorbereid op weg en check voor vertrek je route.”

Diverse spitsstroken werden woensdagochtend afgesloten vanwege een glad wegdek of dichte mist, zoals op de A1 richting Apeldoorn, waar de spitsstrook tussen Hoevelaken en Barneveld dicht ging. De afsluitingen leidden hier en daar tot files, meldde de ANWB.

Door de gladheid waren er ook ongevallen. Zo werden op knooppunt Prins Clausplein bij Den Haag meerdere verbindingswegen afgesloten na verschillende ongevallen.

In het hele land geldt woensdagochtend code geel vanwege gladheid. Voor de provincies Noord-Brabant en Limburg heeft het KNMI code oranje afgekondigd vanwege sneeuwval.

Volgens Weeronline sneeuwt het woensdagochtend langdurig in het zuiden van het land. De meeste sneeuw, zo’n twee tot zes centimeter, zal naar verwachting vallen in het zuidoosten van Noord-Brabant en Limburg. In de Limburgse heuvels kan zelfs vijf tot tien centimeter sneeuw vallen. Ook in een strook van Zeeland naar Gelderland kan het volgens Weeronline tijdelijk wit worden.

Strooiwagens hebben sinds dinsdagavond 19.00 uur ruim 4,3 miljoen kilo zout gestrooid en ruim een kleine 58.000 kilometer gereden, vermeldt de site van Rijkswaterstaat.

De NS laat weten dat er vooralsnog weinig problemen als gevolg van de winterse omstandigheden op het spoor zijn. Tussen Amersfoort Centraal en Barneveld Zuid rijden naar verwachting tot ongeveer 10.00 uur minder treinen door rijp aan de bovenleiding, wat daar zorgt voor een kwartier extra reistijd.