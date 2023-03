SZW roept vrouwen op: overweeg meer uren te werken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) roept vrouwen op te overwegen of zij meer uren in de week willen werken. Eind maart komt het ministerie met een campagne die vrouwen daartoe moet aansporen.

Het ministerie benadrukt dat het om een eigen keuze gaat. “Het is belangrijk dat dit een bewuste keuze is en dat vrouwen weten wat bijvoorbeeld de financiĆ«le consequenties zijn.” In de campagne komen hierover verschillende vrouwen aan het woord.

Minister Karien van Gennip (SZW) zei woensdag in het AD dat een paar uur extra werken in de week de druk op de arbeidsmarkt al kan verlagen. In vrijwel alle sectoren zijn grote tekorten aan mensen.

Van Gennip vindt dat werkgevers en vrouwen samen kunnen bedenken wat er kan en wat meer werk mogelijk in de weg zit. “Kun je het combineren met je situatie thuis? Zijn dat roosters? Heb je invloed op je werkzaamheden? Is het de cultuur op de werkvloer?” zegt ze tegen het AD.

Vanaf 27 maart is de campagne te zien op sociale media en online platforms. Ook komt het ministerie met tips hoe vrouwen het gesprek aan kunnen gaan, zowel thuis als op het werk. De campagne richt zich vooral op vrouwen tussen de 30 en 60 jaar.

De Tweede Kamer had in 2021 al gevraagd om een dergelijke campagne. VVD-Kamerlid Judith Tielen riep het kabinet daartoe op. Zij verwees naar de campagne eind jaren 80 om vrouwen te stimuleren meer te werken, met de slogan ‘een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’.