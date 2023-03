2400 jaar oud toilet van Chinese keizer gevonden!

Archeologen hebben tijdens de opgraving van een paleis in Yueyang, een plaats in het zuiden van China, een toilet ontdekt. De ontdekking zorgde voor verbazing en hilariteit onder de archeologen.

Bijzonder is de ontdekking wel. De meeste Chinezen moesten in die tijd hun behoefte doen op materialen als emmers om deze vervolgens zelf te moeten legen. Het toilet dat gevonden is heeft daarentegen zelfs een spoelsysteem. Het is het eerste toilet met een spoelfunctie die in China is opgegraven en volgens de archeologen moet de luxe uitvoering betekenen dat het toilet gebruikt werd door een voornaam lid van de samenleving, waarschijnlijk de keizer zelf. Dan gaat het waarschijnlijk over keizer Qin Xiaogong (381-338 v.Chr.) of diens vader Qin Xian’gong (424-362 v.Chr.) of keizer Liu Bang (256-195 v.Chr.). De archeologen weten niet zeker of de keizer op het toilet heeft gezeten, of dat hij er boven stond. Zij hopen nu resten van ontlasting te vinden, om zo een beeld te krijgen van het dieet van de keizer.

Toilet toen vs. nu

De wc van de keizer is groot. Naarmate de technologie verder ontwikkelde, werden de wc’s en vooral de spoelsystemen die aangesloten werden op rioleringen steeds compacter. Anno 2023 noemt men de wc niet voor niets spottend het kleinste kamertje in huis. Dat wil echter niet zeggen dat een luxe design toilet alleen weggelegd is voor vroegere keizers. De uitstraling kan volledig naar smaak worden ingericht. Denk aan betegeling, indeling en de soort toiletpot. Zo is er een ruime keuze uit verschillende toiletpotten, hangend, staand, ingebouwd, noem het maar op.

Luxe

De wc van de keizer is luxe vanwege het spoelsysteem, de wc’s nu worden luxe door de afwerking. Neem bijvoorbeeld bijpassende wc-accessoires. Een uitstraling van natuursteen kan bijvoorbeeld worden verwerkt in wc-rolhouders, wc-borstels, zeeppompjes en dergelijken. Om de luxe uitstraling nog meer te benadrukken kan men kiezen voor gedetailleerde afwerkingen. Denk dan aan gouden of zwarte randjes bij de accessoires.

Hoe ziet luxe eruit?

Een luxe toilet kan bijvoorbeeld lijken op een hoteldesign. Donkere kleuren zijn dan populair om te kiezen, zeker als deze worden afgewerkt met gouden details. Tegels in de toiletruimte zijn dan ook van belang. De standaard, goedkopere, tegels wil men dan liever vermijden. Men kiest daarvoor in de plaats dan beter voor tegels van beter materiaal. Wat men niet vergeten mag is natuurlijk een mooi fonteintje/wasbak en een luxe lamp. Alles bij elkaar zorgt dat dan voor een luxe toiletdesign.

Ontwerpen

Het kan soms best lastig zijn om een compleet design zelf te bedenken. Men kan zich dan uiteraard altijd wenden tot professionals. Een ervaren binnenhuisarchitect ziet immers andere mogelijkheden dan ieder ander.