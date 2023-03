Arnhem wil meer kiezers naar de stembus lokken

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem spant zich deze weken in om zo veel mogelijk inwoners van zijn stad op 15 maart naar de stembus te krijgen. Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad vorig jaar kwam nog niet de helft van alle kiesgerechtigde Arnhemmers stemmen. Dat moeten er ditmaal bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen meer zijn vindt hij. Arnhem besteedt speciaal aandacht aan nieuwkomers, laaggeletterden, slechthorenden, slechtzienden, jongeren en mensen met een laag IQ.

Marcouch trapte de opkomstcampagne vorige week af door met een antieke trolleybus naar de wijk Geitenkamp te reizen om daar stempassen aan de deur af te leveren. De Geitenkamp is een achterstandswijk waar veel mensen nooit gaan stemmen. De trolleybus is op 15 maart een mobiel stembureau. De bus stopt op vier plekken in de stad om mensen te laten stemmen.

Marcouch gaat op 15 maart zelf stemmen in de winkel van uitgeverij De Loopvis in de Coehoornstraat in zijn stad. Hier is een speciaal stembureau voor slechthorenden ingericht. Deze kiezers kunnen hulp krijgen van mensen die de gebarentaal beheersen. Arnhem krijgt ook een stembureau in moskee HDV Arnhem Türkiyem Camii. Daarnaast zijn er stemlokalen voor slechtzienden waar in braille of met een mal gestemd kan worden. Bijzonder is ook het stembureau in het Nederlands Watermuseum in park Sonsbeek omdat er ook voor de waterschappen wordt gestemd.

Voor jongeren, laaggeletterden en nieuwkomers zijn enkele stemhokjes met toebehoren nagebouwd. Daar krijgen kiezers uitleg over de gang van zaken tijdens het stemmen. De nagebouwde stemhokjes reizen tot 15 maart langs verschillende plekken. Donderdag staat de uitstalling in de werkplaats voor mensen met een beperking De Buitenplaats in de wijk Schuytgraaf. Marcouch: “Ik zie hoe Arnhemmers verlangen naar een beter leven, voor henzelf maar vooral ook voor hun kinderen, collega’s, ouders en buren. De stembus is dan op 15 maart de stap van die dag. De verbeteringen die wij allen in deze zware tijd zo hard nodig hebben, schieten hier hun eerste wortels. Vooruitgang bestaat.”