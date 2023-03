CNV: armoede zou een taboe moeten zijn, winsten gaan door het dak

Het is schrijnend dat de armoede in Nederland toeneemt. In een welvarend land zou armoede een taboe moeten zijn, stelt vakbond CNV in een reactie op een armoederapport van het Centraal Planbureau (CPB). “Zeker nu veel bedrijfswinsten door het dak gaan.”

CNV is al weken in verschillende sectoren aan het staken voor hogere lonen. “Dat is niet voor niets. Door de hoge inflatie komen vooral de lage inkomens niet meer rond. Juist voor die groep is een hoger loon cruciaal”, stelt Piet Fortuin, voorzitter van de vakbond.

Mensen met lage inkomens staan volgens hem nu in de rij bij de voedselbank en wonen in een koud huis omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. “We roepen de overheid op om mensen in armoede te blijven ondersteunen. Dat kan prima betaald worden uit de bedrijfswinsten. Er is geld genoeg in Nederland. Het moet alleen wel bij de juiste mensen terechtkomen”, concludeert Fortuin.