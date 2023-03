Eerste Kamer is ‘echt politiek’, zeggen PvdA en GroenLinks

Lijsttrekkers voor de Eerste Kamer zijn het volstrekt oneens over het (gewenste) politieke gehalte van de senaat. De Eerste Kamer is wel degelijk politiek, betogen Mei Li Vos (PvdA) en Paul Rosenmöller (GroenLinks). Het grootste risico is volgens D66 juist dat de Eerste Kamer teveel Tweede Kamertje (na)speelt, zei Paul van Meenen in het debat met zes lijsttrekkers voor de Eerste Kamer in De Balie.

Volgens Van Meenen voelen PvdA en GroenLinks niet aan wat de rol van de Eerste Kamer is. Het politiek bedrijven hoort in zijn ogen in de Tweede Kamer thuis en is de belangrijkste taak van de Eerste Kamer om een inhoudelijke en juridische afweging van nieuwe wetten te maken.

Een “grenzeloos naïeve manier” om zo tegen de Eerste Kamer aan te kijken, reageerde Rosenmöller. “De Eerste Kamer is echt een politiek orgaan.” Hij noemde als voorbeeld de bezuinigingen op de jeugdzorg, die dankzij een meerderheid in de senaat voorlopig nog niet zijn doorgevoerd. “De Tweede Kamer heeft dat laten liggen.” De Eerste Kamer heeft ook gezorgd voor de koppeling tussen de verhoging van de minimumloon en die van de AOW, voegde hij daaraan toe.

“Politiek speelt ook in de Eerste Kamer een rol”, viel lijsttrekker voor de ChristenUnie, Tineke Huizinga, GroenLinks en PvdA bij. “We proberen ons terughoudend op te stellen”, maar er wordt over nieuwe wetten ook een politiek oordeel geveld, zei ze.

Huizinga vindt het “niet verkeerd” dat het kabinet al jaren geen meerderheid in de senaat heeft. “Daarom wordt er veel meer overlegd.” Daar zijn ook D66 (“een gezonde situatie”), CDA, GroenLinks en PvdA het mee eens.

De vijf partijen, evenals nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB), vinden dat de Eerste Kamer veel beter dan nu bij de beoordeling van nieuwe wetten moet kijken naar de uitvoerbaarheid van wetten. Maar vooral ook naar hoe wetten uitpakken voor de mensen in het land. “We moeten kijken naar de uitvoerbaarheid en naar hoe het uitpakt in de samenleving”, zei Theo Bovens, lijsttrekker voor het CDA.

Er moet ook meer naar de mensen worden geluisterd, zei BBB-lijsttrekker Ilona Lagas. Ook daar waren de partijen het volmondig mee eens. “We moeten ook het land in, in plaats van in de chambre te blijven”, vindt Van Meenen. De senaat word ook wel chambre de réflexion genoemd, dat zoveel betekent als een rem op te haastige wetgeving.