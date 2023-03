FNV: zoveel mensen in armoede is ‘gruwelijk en onbestaanbaar’

Het is “gruwelijk en onbestaanbaar” dat in een land als Nederland zoveel mensen onder de armoedegrens wonen. “Er moeten nu heel snel structurele maatregelen genomen worden, zoals het verhogen van het minimumloon naar 14 euro”, reageert FNV-vicevoorzitter Kitty Jong op een donderdag verschenen rapport over armoede van het Centraal Planbureau (CPB).

Volgens de onderzoekers vallen er dit jaar zo’n 800.000 mensen onder de armoedegrens. Volgend jaar zullen dat er naar verwachting bijna 1 miljoen zijn.

Volgens Jong kiest de regering ervoor om de armoede niet aan te pakken. “Er is zoveel geld in Nederland, dit hoeft helemaal niet. Het is feitelijk een herverdelingsvraagstuk”, aldus de vicevoorzitter. “Het kan toch niet zo zijn dat bedrijven miljarden winsten maken en er zoveel mensen in armoede leven”, vervolgt ze. De mensen die worden getroffen zijn volgens Jong voor een groot deel werkende arbeiders.

Het verhogen van het minimumloon, van minder dan 11 euro nu naar 14 euro, komt de koopkracht ten goede, maar is ook goed voor de bedrijven, stelt de vakbondsvrouw. Ook de bijstandsuitkering en de AOW moeten volgens Jong omhoog. “Ook zouden tijdelijke maatregelen zoals de energietoeslag en de verhoging van de huurtoeslag en zorgtoeslag structureel gemaakt moeten worden. Met de maatregelen die tot nu toe genomen zijn wordt de armoede niet teruggedrongen.”

Volgens FNV wordt de inflatie aangejaagd door de enorme winsten die bedrijven maken. “Als je ziet dat wij veel meer voor onze boodschappen moeten betalen, maar Ahold Delhaize gaat er met een miljardenwinst vandoor, waarom zijn die prijzen dan verhoogd? Die winst komt terecht bij het bedrijf en de aandeelhouders. En dan wordt er tegen ons gezegd: we mogen mensen niet uit armoede halen want dan jagen we de inflatie omhoog. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld”, stelt Jong.