Kinderombudsvrouw: alles doen om kinderen uit armoede te houden

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer gaat er bij minister Carola Schouten (Armoedebeleid) op aandringen dat kinderen niet in armoede terecht mogen komen. Ze zegt dat in een reactie op onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Dat verwacht dat het aantal huishoudens dat in armoede leeft komend jaar zal toenemen. “Armoede heeft een enorme impact op het leven en de kansen van kinderen”, schrijft Kalverboer.

“Niet alleen voor de materiële omstandigheden maar ook voor de sociale en emotionele ontwikkeling. En op de ontwikkeling van het geheugen, intelligentie, taal en concentratie van een kind.”

Volgens Kalverboer komen kinderen die honger hebben en zich zorgen maken over ouders die de rekening niet kunnen betalen niet toe aan leren, spelen of hun eigen sociale leven. “De gevolgen van kinderarmoede werken ver door tot in het volwassen leven en dragen bij aan kansenongelijkheid. Er moet alles aan gedaan worden om te voorkomen dat kinderen in zo’n positie terechtkomen.”