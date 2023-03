Man aangehouden om deelname terroristische organisaties Syrië

De politie heeft in Dordrecht donderdag een 34-jarige man uit Gorinchem aangehouden omdat hij verdacht wordt van deelname aan terroristische organisaties in Syrië. Volgens de politie zou de man in 2018 betrokken zijn geweest bij Islamitische Staat en/of Jabhat al-Nusra.

De man zat al vast omdat hij andere misdrijven had gepleegd, maar is in de rechtbank in Dordrecht opnieuw aangehouden nadat hij onder voorwaarden zou zijn vrijgekomen. Begin volgende week wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.