Ruim 70 agenten zoeken in Rijsbergen naar verdachten overval

De politie zoekt met ruim zeventig mensen in het Brabantse Rijsbergen naar verdachten van een overval die mogelijk vuurwapengevaarlijk zijn. Twee verdachten zijn na een achtervolging op de Antwerpseweg in Rijsbergen aangehouden.

Een van hen werd bij zijn aanhouding gebeten door een politiehond en raakte daardoor gewond. De politie heeft bij de aanhoudingen waarschuwingsschoten gelost.

Na een overval in Belgiƫ zette de politie de achtervolging op de auto met de daders in. In Rijsbergen lieten de overvallers hun auto achter en vluchtten ze te voet verder. De politie heeft de auto teruggevonden. De overval zou zijn gepleegd bij een bedrijf in Nieuwmoer.

De politie laat weten dat Rijsbergen bij de klopjacht op de daders grotendeels is “dicht gezet”. Bij de zoektocht gebruikt de politie ook een drone.