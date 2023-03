Willem-Alexander: koningschap tot nu toe geen moment saai geweest

Koning Willem-Alexander heeft het koningschap tot nu toe geen moment als saai ervaren. Dat vertelde hij donderdag tijdens het afsluitende persgesprek van het driedaagse staatsbezoek aan Slowakije.

“Het is voorbij gevlogen”, antwoordde de koning op de vraag hoe hij zijn eerste tien jaar als koning heeft ervaren. Hij noemt het een periode met “veel hoogtepunten maar ook veel dieptepunten”. “Als je kijkt naar de hoogtepunten denk ik aan sport, maar ook aan 75 jaar bevrijding en mooie bezoeken, maar er was ook MH17, corona en het overlijden van mijn broer. Het is geen moment saai geweest in de afgelopen tien jaar.”

Willem-Alexander prees ook de samenwerking met zijn vrouw, koningin Máxima. “Ik heb een prachtig teamwerk met mijn vrouw op kunnen bouwen en kan me bijna niet voorstellen dat het al tien jaar geleden is dat we hieraan zijn begonnen.”

Koningin Máxima vindt dat haar man de afgelopen tien jaar zeker is veranderd. “Ik hoop van wel”, zei ze lachend. Máxima denkt ook dat zij en haar man “als team” sterker zijn geworden. Daarnaast is ze blij dat er ruimte voor haar is om te doen wat ze leuk vindt, van het bevorderen van mentale gezondheid tot financiële inclusiviteit.