Zesde verdachte aangehouden voor dodelijke schietpartij Oss

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in Oss op 14 april vorig jaar. Het gaat om een 27-jarige inwoner van de Brabantse plaats die donderdagochtend vroeg in zijn woning werd aangehouden. Vorig jaar werden al vijf mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. De politie zoekt nog een zevende verdachte, die zich mogelijk in Turkije schuilhoudt.

Bij de schietpartij op de Leeuwerikhof, midden in een woonwijk, werd een 23-jarige man uit Oss die op een scooter reed meerdere malen onder vuur genomen. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De man was een bekende van de politie.

Van de vijf verdachten die eerder werden aangehouden, allen in de leeftijden van 21 tot 27 jaar en afkomstig uit Oss, zitten er nog twee vast. De drie die zijn vrijgelaten gelden nog wel als verdachte. Ook nam de politie twee auto’s in beslag.

De donderdag aangehouden verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie wil, om het onderzoek niet te schaden, niet meer details vrijgeven over de zaak.