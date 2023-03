Acties België verstoren treinverkeer tussen Amsterdam en Brussel

De Belgische spoorwegen (NMBS) hebben vrijdag in totaal twaalf treinen tussen Brussel en Amsterdam geschrapt in verband met de nationale stakingsdag, meldt de NMBS op de website. Zeven intercitytreinen van Amsterdam CS naar Brussel-Zuid rijden niet en vijf treinen vertrekken niet vanuit de Belgische hoofdstad naar Amsterdam.

In België zelf rijdt ongeveer een op de drie treinen, aldus de NMBS. In de steden is er door de acties van overheidspersoneel, gericht tegen bezuinigingen en een gebrek aan investeringen in de openbare diensten, vooral hinder in het openbaar vervoer. Op de luchthavens is er volgens Belgische media weinig aan de hand.