Boekenweekgedicht verschijnt al in tientallen talen en dialecten

Het boekenweekgedicht van schrijver Tsead Bruinja is inmiddels in een groot aantal dialecten vertaald. Dat laat boekenkoepel CPNB vrijdag weten. Het gedicht, met als titel Anders ben ik met jou, verscheen bij de officiële lancering al in het Nederlands en Fries. Maar via sociale media is er een groot aantal andere hertalingen in dialecten gemaakt en gedeeld.

Het initiatief begon met collegadichter Guillaume Pool die via Facebook een vertaling van het gedicht maakte naar het Sranan (een creoolse taal die in Suriname wordt gesproken). Daarna plaatste Bruinja een oproep op sociale media waarin hij vroeg om andere hertalingen in streektalen, dialecten en andere talen, het liefst met een gesproken opname.

Op Twitter deelde Bruinja de afgelopen dagen de verschillende vertalingen van het boekenweekgedicht. Zo staan er nu vertalingen in het Twents, Gronings, Drents en Afrikaans online. Iedere dag voegt Bruinja er twee toe. De komende dagen komen er nog hertalingen van het boekenweekgedicht in verschillende dialecten van het Limburgs (Kerkraads, Maastrichts, Heerlens) en in het Volendams, Stellingwerfs, Bildts en het Koerdisch. Ook hebben volgers al laten weten dat er op dit moment gewerkt wordt aan vertalingen van het boekenweekgedicht in het Japans, Berbers, Zeeuws, Kollumerpompsters en Papiaments.

Bruinja publiceerde vorig jaar De eerste bloemlezing van de Nederlandse poëzie – 101 gedichten uit het Koninkrijk van 1945 tot nu. In het boek besteedt de auteur aandacht aan alle talen waarin binnen het Koninkrijk der Nederlanden gedicht wordt. Volgens hem kunnen we alleen “het echte verhaal van Nederland vertellen door alle Nederlanders in hun eigen taal aan het woord te laten”.