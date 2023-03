Hof legt 16 jaar op voor moord op zwangere salsa-lerares

Een 54-jarige man is vrijdag door het gerechtshof in Zwolle veroordeeld tot zestien jaar cel voor de moord op een zwangere salsa-lerares in Enschede. Eerder legde de rechtbank in Almelo twintig jaar cel op.

Soeneldath D. werd in juni 2018 veroordeeld voor de moord op Sarah Kolenberg. Hij leerde haar in 2017 kennen via een datingsite waarop hij zich voordeed als KLM-piloot ‘Jason’. Ze kregen een seksuele relatie en in augustus dat jaar bleek dat ze zwanger van hem was. Uit het WhatsApp-verkeer blijkt dat zijn berichten daarna dreigender van toon werden, stelde het hof in zijn arrest vrijdag. “Meneer ging vervolgens planmatig, berekenend en uiterst kil te werk”, zei de voorzitter over de moord.

Het hof acht net als de rechtbank bewezen dat de man haar vermoord heeft. Een dag eerder stelde ze hem een deadline en dreigde de relatie aan zijn vrouw te openbaren. Volgens het hof stond D. op 26 augustus om 9.30 uur onaangekondigd voor haar deur. Een getuige zag dat hij een tas bij zich had met een lang voorwerp. D. zei later dat hier een make-uptas in zat, maar die is nooit in de woning van het slachtoffer gevonden. Het hof gaat er van uit dat het metalen voorwerp waarmee de vrouw is neergeslagen, in die tas zat. De vrouw moet dus die ochtend zijn overleden. Na het vertrek van D. heeft niemand haar meer levend gezien. De volgende dag werd haar lichaam door een vriendin aangetroffen.

Ook nader onderzoek naar sporen in haar woonkamer in opdracht van de verdediging maken de verdenking niet kleiner. D. had haar al gedreigd dat ze alle berichten met hem uit haar telefoon moest wissen. Na haar dood ontbreekt elk spoor van haar telefoon. De man zelf verwijderde die dag meteen al zijn berichten met haar, aldus het gerechtshof.

Het alternatieve scenario van de verdediging waarin de vrouw na het bezoek van D. door een inbreker is overlopen die haar vervolgens doodde, acht het hof ongeloofwaardig. De straf die het hof oplegt is lager dan de rechtbank maar door een wetswijziging komt het toch neer op acht maanden langer zitten, legde de voorzitter uit. Dat komt omdat de regels bij het voorwaardelijk vrijlaten van veroordeelden aan het einde van de straf sinds 2021 strenger zijn geworden.