Leden Extinction Rebellion maken statement bij boekenbal

Een aantal leden van klimaatbeweging Extinction Rebellion heeft vrijdagavond op de rode loper van het boekenbal een statement gemaakt. “Geen literatuur op een dode planeet”, viel te lezen op het spandoek dat door tien personen werd gedragen. Onder anderen schrijfsters Maartje Wortel en Hanna Bervoets bevonden zich onder hen.

“We dachten van: Ja ,we vieren vandaag de literatuur en de boekenweek en dat is vrolijk en dat is ook iets moois wat mensen kunnen maken”, zei Wortel over het statement tegen het ANP. “En daar kunnen we elkaar mee raken en verblijden”, aldus de schrijfster.

Volgens Wortel “verdwijnt” het mooie “als we een ander beleid gaan voeren”. “Het is belangrijk om uit te dragen dat schoonheid verdwijnt op het moment dat er niet goed met de planeet wordt omgegaan.”

Zaterdag demonstreren naar verwachting duizenden klimaatactivisten in Den Haag tegen subsidies voor fossiele energie. Daar is ook Wortel bij aanwezig.