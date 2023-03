PKN: meer belangstelling voor de dienst, maar niet in de kerk

Dat de coronapandemie invloed heeft gehad op het kerkbezoek is een trend die al langer zichtbaar is, zegt Protestantse Kerk Nederland (PKN), de koepelorganisatie van een groot aantal protestantse kerken in Nederland. Maar uit eigen onderzoek van PKN blijkt ook dat onlinekerkdiensten meer toehoorders trekken dan er gewoonlijk naar de kerk kwamen. Met name voor ouderen en dertigers is het online beluisteren van de preek aantrekkelijk, aldus een woordvoerder van PKN.

Uit een onderzoek van het Nederlands Dagblad bleek vrijdag dat in drie op de vijf kerken minder mensen zitten dan voor de coronapandemie. In zeker één op de tien kerken blijft meer dan een kwart van de voormalige kerkgangers weg. Kerken moesten tijdens de coronapandemie lange tijd helemaal dicht en mochten daarna nog een hele tijd alleen onder strenge voorwaarden weer open. Veel kerken zijn de mis of de dienst toen gaan streamen.

“De kerksluiting tijdens de coronapandemie is de katalysator geweest voor een sluimerend proces van leegloop dat al aan de gang was”, aldus PKN. Ook de katholieke kerk ziet al zeker tien jaar steeds minder mensen in de kerk. De Nederlandse bisschoppen hebben zorgen daarover vorig najaar nog besproken met paus Franciscus.

“Voor oudere mensen is het aantrekkelijk dat ze de deur niet uit hoeven te gaan. Dertigers hebben vaak gezinnen met jonge kinderen. Voor die groep is thuis naar de dienst kijken en luisteren ook makkelijker dan met het hele gezin naar de kerk gaan”, legt de PKN-woordvoerder uit. “Dat er minder kerkgangers zijn wil dus nog niet zeggen dat er minder mensen geloven, ze doen het alleen anders.”

PKN vindt dat kerkgemeenschappen moeten leren om te gaan met “de nieuwe werkelijkheid.” “Mensen teruglokken naar de kerk voor de dienst op zondag is niet per se het doel. Kerken moeten zorgen dat ze een rol spelen in een wijk of een dorp en dat ze contact tot stand brengen tussen mensen. Verbinden van mensen is een belangrijke taak voor een kerk.”