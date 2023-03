Politie schiet bij aanhouding na steekpartij bij Amsterdam CS

De politie in Amsterdam heeft donderdagavond geschoten bij de aanhouding van een verdachte van een steekpartij op het Stationsplein. De man zou kort daarvoor iemand hebben neergestoken bij het Ibis-hotel naast het Centraal Station.

De politie kreeg rond 23.15 uur een melding binnen van de steekpartij en dat de dader mogelijk meer mensen wilde steken, vertelt een woordvoerster. Agenten waren snel ter plaatse en zagen de verdachte met een mes lopen. Omdat de man zich niet direct overgaf, losten ze schoten. De verdachte raakte daardoor niet gewond. Binnen tien minuten was hij gearresteerd, aldus de woordvoerster.

Tijdens het incident brak korte tijd paniek uit rond het station, zo is te zien op beelden die op social media worden gedeeld. Mensen zetten het op een rennen nadat de politie een aantal schoten loste en probeerden in het station een veilig heenkomen te vinden.

Het slachtoffer is met een steekwond overgebracht naar het ziekenhuis. Over het motief van de dader is niets bekend.