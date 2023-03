A12 weer open, laatste deel blijft dicht door klimaatactie

Een deel van de Utrechtsebaan in Den Haag is weer open. Alleen het laatste gedeelte van de snelweg A12 tussen het Malieveld en het Prins Bernhardviaduct is nog afgesloten omdat er mensen op het wegdek zitten, meldt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

Het gaat om de rijbanen in beide richtingen. Het verkeer op de N44 de stad in en uit, kan ongehinderd doorrijden.

Rond het middaguur startte Extinction Rebellion (XR) met een protest tegen fossiele subsidies. XR schat in dat 3000 mensen meedoen aan de blokkade. Enkele activisten op het wegdek hebben zich aan elkaar geketend. Aan de wanden van de tunnelbak hangen spandoeken en een aantal activisten aan touwen.