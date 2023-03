BBB-leider Van der Plas in Veenendaal van podium ‘om bedreiging’

Caroline van der Plas, de leider van de BoerenBurgerBeweging (BBB) is vrijdagavond tijdens een debat in Veenendaal zonder uitleg van het podium gestapt. Na afloop vertelde zij aan Hart van Nederland dat dit te maken had met de bedreigingen aan haar adres en “dat zij zich heel onveilig had gevoeld”.

Van der Plas stapte tijdens het Nationaal Plattelandsdebat, dat werd georganiseerd door boerenorganisatie Agractie, in de Utrechtse plaats van het podium. Dit had volgens de politica niet te maken met de boeren in de zaal, maar “met iemand die niet bij de boeren hoort” en die ervoor zorgde dat ze zich zeer onveilig voelde. “Uiteindelijk gebeurde er iets waardoor ik besloot van het podium weg te gaan”, aldus de BBB-leider.

Eerder deze week liet Van der Plas aan tafel bij het praatprogramma Vandaag Inside weten zaterdag niet naar het boerenprotest in Den Haag te komen vanwege bedreigingen aan haar adres. “De laatste week is het weer onrustig”, zei Van der Plas erover.