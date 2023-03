Dode en gewonde in Friesland bij eenzijdig ongeval Tzummarum

Een persoon is overleden en een ander is zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in het Friese Tzummarum. Volgens de politie gebeurde het ongeval in de nacht van vrijdag op zaterdag even na 01.00 uur aan de Kleasterwei in de plaats ten westen van Leeuwarden.

“Voor één van de slachtoffers mocht hulpverlening helaas niet meer baten”, schrijft de politie, die met onder meer een traumateam ter plaatse was. Het andere slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval.