FDF houdt ‘grootste actie’ ooit in het Zuiderpark in Den Haag

Farmers Defence Force (FDF) houdt zaterdag naar eigen zeggen hun grootste demonstratie ooit in het Zuiderpark in Den Haag. De actiegroep hoopt 100.000 demonstranten naar het park te trekken, maar de gemeente staat er 25.000 toe. Ook mogen er maar twee tractoren in het park staan.

De protestactie is volgens FDF niet alleen om de boerenstandpunten naar voren te brengen over bijvoorbeeld het stikstofbeleid en de gedwongen uitkoop van boeren, maar ook om allerlei andere maatschappelijke problemen onder de aandacht te brengen zoals de toeslagenaffaire en de gascrisis in Groningen.

FDF demonstreert van 12.00 tot 16.00 uur met Samen voor Nederland, een door zichzelf benoemde niet-politieke vrijheidsbeweging. Politieke partijen waaronder Forum voor Democratie (FVD), Partij voor de Vrijheid (PVV) en Belang van Nederland (BVNL) riepen mensen eerder al op om naar de demonstratie te komen. Volgens FDF spreken onder anderen PVV-leider Geert Wilders en Wybren van Haga (BVNL) tijdens de actie.

Op dezelfde dag zijn de klimaatactivisten van Extinction Rebellion van plan de A12 in Den Haag te blokkeren. Tegelijkertijd zijn op het Malieveld de voorbereidingen voor de CPC Loop van zondag in volle gang.