Klimaatactivisten Extinction Rebellion beginnen blokkade A12

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben zaterdagmiddag de A12 geblokkeerd. De politie probeerde ze tegen te houden en waarschuwt dat ingegrepen gaat worden. Vanuit verschillende kanten gingen een paar duizend activisten de Utrechtsebaan op en gingen bij de ingang van de tunnelbak zitten.

De zwarte doeken op de hekken die rondom de tunnelbak, tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer, worden losgeknipt.

De weg is zowel de stad in als de stad uit afgesloten, meldt de politie. De burgemeester heeft kort na 12.00 uur toestemming gegeven om het waterkanon in te zetten.

De actiegroep blokkeerde de A12 vijf keer eerder. Bij de meest recente blokkade van 28 januari waren zo’n duizend activisten aanwezig op de snelweg, 768 van hen werden gearresteerd. Langs de weg stonden volgens XR nog eens 2000 mensen die de actie aanmoedigden.

Volgens XR geeft Nederland ieder jaar zo’n 17,5 miljard euro subsidie aan fossiele projecten en staat dit in de weg van effectief beleid om klimaatverandering tegen te gaan.