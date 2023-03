NOS in gesprek met Tom Egbers, presentatie nog onduidelijk

De NOS gaat nog in gesprek met presentator Tom Egbers, laat een woordvoerder van de omroep desgevraagd weten. Het is daarom nog niet duidelijk of de presentator dit weekend op televisie te zien zal zijn. Egbers presenteert doorgaans op zondag het programma Studio Sport Eredivisie.

Het gesprek tussen Egbers en de NOS is naar aanleiding van het onthullende artikel in de Volkskrant over wangedrag op de redactie van NOS Sport. Egbers wordt daar ook in genoemd. De presentator zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend en intimiderend gedrag. Zo zou hij bijvoorbeeld een vrouwelijke collega hebben gepest met wie hij een affaire zou hebben gehad.

Egbers zal volgens de zegsman met de NOS-directie in gesprek gaan, maar wanneer dat is kan hij niet zeggen.