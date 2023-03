Politie waarschuwt demonstranten dat blokkade verboden is

De politie en de gemeente Den Haag waarschuwen rondom de Utrechtsebaan dat het blokkeren van de snelweg verboden is. De politie roept om dat demonstreren op de nabijgelegen Koekamp wel is toegestaan en verwijst de actievoerders daarnaartoe. “Als u de Utrechtsebaan toch zal betreden dan zal de ME optreden en kunnen ze daarbij geweld gebruiken”, wordt omgeroepen.

Medewerkers van de gemeente Den Haag delen flyers uit rondom de Utrechtsebaan, agenten staan klaar bij om in te grijpen.

Extinction Rebellion (XR) is van plan om rond het middaguur een gedeelte van de A12 te blokkeren. De organisatie verwacht zo’n 2800 mensen bij de blokkade en nog eens 1800 mensen voor een demonstratie op de randen van de tunnelbak van de snelweg.