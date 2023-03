Rutte gaat toch niet flyeren om de hoek bij klimaatprotest

VVD-leider Mark Rutte voert zaterdag campagne in de Haagse Frederik Hendriklaan in plaats van de Theresiastraat. Volgens een woordvoerder is daarvoor gekozen omdat het in de de binnenstad “te druk” is. De Theresiastraat is vlakbij de Utrechtsebaan waar klimaatactivisten actievoeren.

De VVD zegt een plek te hebben gezocht waar Rutte “rustig kan flyeren”. Het klimaatprotest is volgens de zegsman niet de enige reden voor de premier om dat niet in de Theresiastraat te doen. Hij wijst ook op de boerendemonstratie in het Zuiderpark, hoewel dat aan de andere kant van de stad is.