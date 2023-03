Zwaar materieel in Haagse binnenstad voor demonstraties

Op verschillende plekken in de binnenstad van Den Haag staan legertrucks met daarop zeecontainers om te voorkomen dat tractoren het centrum in kunnen rijden, meldt de politie.

De legertrucks staan onder meer in de Grote Marktstraat bij de kruising met het Spui, op de Fluwelen Burgwal achter het stadhuis en waar de Bezuidenhoutseweg overgaat in de Herengracht, dichtbij centraal station. Op het Lange Voorhout stond zaterdagochtend ook een aantal shovels. Daarnaast is toegang tot het Noordeinde vanaf De Plaats afgesloten met twee blokken om te voorkomen dat er een tractor door kan.

Boeren demonstreren zaterdag vanaf 12.00 uur in het Zuiderpark en Extinction Rebellion voert vanaf het middaguur actie rondom de Utrechtsebaan. Om een deel van de tunnelbak staan sinds vrijdagavond zwarte hekken. De politie heeft Duitse waterkanonnen paraat voor eventuele ongeregeldheden.