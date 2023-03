CPC Loop van start in Den Haag

De 47e editie van de City-Pier-City (CPC) Loop gaat zondag in Den Haag van start. Aan het hardloopevenement doen jaarlijks ruim 30.000 mensen mee.

Naast de halve marathon, die van de stad naar de pier in Scheveningen en weer terug loopt, zijn er ook kortere parcoursen voor kinderen, mensen met een handicap die bijvoorbeeld in een rolstoel of handbike zitten, en wedstrijden van 5 en 10 kilometer. De start is op de Koningskade bij het Malieveld.

Het hoofdevenement, de halve marathon, begint om 14.30 uur.