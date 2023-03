Rutte denkt dat coalitie stand houdt, maar houdt slag om arm

VVD-leider Mark Rutte heeft “goede hoop” dat de coalitiepartijen samen een oplossing vinden voor een aantal lastige problemen waarover zij het niet op voorhand eens zijn, met name stikstof en migratie. “Maar je weet het nooit zeker”, zo houdt de premier in het tv-programma WNL op Zondag een slag om de arm.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie waren volgens Rutte de afgelopen jaren “steeds bereid onder moeilijke omstandigheden verantwoordelijkheid te nemen”. Na een langdurige en moeizame kabinetsformatie sloten de vier partijen begin vorig jaar opnieuw met elkaar een coalitieakkoord. Hoewel daar ook afspraken in staan over stikstof en migratie, blijven die onderwerpen voor onderlinge spanningen zorgen.

Rutte houdt er dan ook rekening mee dat het spannend kan worden, en wijst daarbij maar weer eens op de manier waarop in 2012 zijn eerste kabinet ten val kwam. PVV-leider Geert Wilders, toen de gedoogpartner van VVD en CDA, weigerde mee te werken aan een pakket bezuinigingen om de uit het lood geslagen overheidsfinanciën op orde te brengen. “Dat had ik ook totaal niet zien aankomen”, aldus de VVD-leider.

Bij de provinciale verkiezingen van komende woensdag lijken de coalitiepartijen op basis van de peilingen forse klappen te krijgen. Een meerderheid in de Eerste Kamer, die vervolgens door de provinciale parlementen wordt gekozen, lijkt nog verder uit zicht te raken dan nu al het geval is. De vraag met welke partijen zaken moet worden gedaan om wetgeving door de senaat te loodsen, de combinatie PvdA-GroenLinks of toch liever conservatieve partijen als BBB en JA21, kan dan een nieuwe splijtzwam gaan vormen.