Volkskrant kan ‘niet zo veel’ met commentaar Janke Dekker

De Volkskrant kan “niet zo veel” met het commentaar van Janke Dekker op het artikel over NOS Sport, waarin ook Dekkers echtgenoot Tom Egbers wordt genoemd. Dat zei hoofdredacteur Pieter Klok in de RTL-talkshow Humberto op zondag. Dekker, die zondag per direct terugtrad als voorzitter van meldpunt MORES, noemde de berichtgeving van de Volkskrant “onvolledig en daardoor niet juist”.

Klok vertelde dat zijn krant “al heel lang uitgebreid wil spreken” met Dekker. “Dat willen we nog steeds heel graag. Maar alles waar zij op wijst, daar kunnen we niet zo veel mee.” Volgens de hoofdredacteur ontstond een “hele onduidelijke situatie” toen Dekkers advocaat Richard Korver alleen off the record met de krant wilde praten en niet duidelijk maakte namens wie hij sprak. “Tom heeft uitgebreid gereageerd in het artikel”, zei Klok over Egbers. “Hij heeft het meeste erkend en berouw getoond. Dat is vrij royaal wederhoor.”

Dat een brief van de dochter van Dekker en Egbers niet is meegenomen in de berichtgeving van de Volkskrant, klopt volgens Klok. “Zij had een dubbelrol”, stelde de hoofdredacteur. Die rol maakte het volgens Klok lastig de brief te duiden. “We hebben het vooral tot de werksituatie willen beperken. We hoeven niet over de dochter te schrijven en hebben haar hier ook niet in willen betrekken.” Dat de brief niet is meegenomen, wijst er volgens Dekker op dat “wezenlijke informatie bewust uit het artikel gehouden” is.

Klok betwist dat. “Ik zie niet in dat het wezenlijk is. We zien nog steeds de noodzaak niet. We hebben met 32 mensen gesproken. We zijn heel gedisciplineerd geweest, er is vier maanden aan gewerkt.”

Volgens de hoofdredacteur van de Volkskrant, die ook onderzoek deed naar de vermeende misstanden achter de schermen van De Wereld Draait Door, “houdt het voorlopig niet op”. “Er komen nog steeds mensen die zeggen: er zijn nog veel meer verhalen, ook over andere delen van de omroep. Mensen voelen zich meer gesteund om er nu mee naar buiten te komen.”