Code geel in bijna heel het land om zware windstoten

Op Noord-Brabant en Limburg na geldt in heel Nederland maandag code geel. Het KNMI meldt dat er zware windstoten voorkomen van meer dan 75 kilometer per uur. In het noorden en westen kunnen de windstoten snelheden van 90 tot 100 kilometer per uur bereiken. De wind komt uit het zuidwesten.

De harde wind zorgt volgens Rijkswaterstaat voor gevaarlijk situaties voor het verkeer. “We krijgen meldingen van takken, bomen en verkeersborden op de weg. Maar ook bij vrachtwagens moeten we alle zeilen bijzetten om de boel veilig te houden.”

Het KNMI zei eerder al te verwachten dat verkeer en andere buitenactiviteiten hinder zullen ondervinden door de wind. Aan het einde van de middag verdwijnen de zware windstoten weer.