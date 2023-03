Arrestatieteam politie bij mbo-college in Den Bosch

Er is maandagochtend een politieactie gaande bij het Koning Willem I College in Den Bosch. Volgens Omroep Brabant is het gebouw aan de Weidonklaan omsingeld door agenten, maar een woordvoerder van de politie kon dit niet bevestigen.

De lokale omroep meldt ook dat een helikopter van de politie boven het gebied vliegt.

Het Koning Willem I College is een mbo-instelling in Noordoost-Brabant. Ook biedt de school onder meer educatie- en inburgeringstrajecten en opleidingen voor het bedrijfsleven aan, is te lezen op de website.