Hoekstra: doorgaan met energieplafond in 2024

CDA-voorman Wopke Hoekstra pleit ervoor om ook in 2024 een prijsplafond voor energie in te stellen als anders grote groepen mensen in de armoede dreigen te belanden. Wat hem betreft wordt ook de tijdelijke verhoging van het kindgebonden budget voortgezet. De vicepremier hoopt zo mensen in een kwetsbare positie en een middeninkomen te helpen. Hij wil proberen het kabinet mee te krijgen met zijn plannen.

“Het pakket van het afgelopen jaar is een combinatie geweest van bijdragen aan de energierekening, het energieplafond, en een paar honderd euro extra wat het kindgebonden budget heet”, verduidelijkt Hoekstra zijn plannen nadat hij deze opperde bij verkiezingsdebat van EenVandaag. Hij wil hiermee doorgaan als de rekeningen en energiekosten zo hoog blijven.

In november vorig jaar zei minister van Financiƫn Sigrid Kaag nog dat het prijsplafond alleen tijdelijk van kracht zal zijn in 2023. Als de energieprijzen in 2024 nog steeds heel hoog zijn, zullen alleen de mensen worden geholpen die echt niet rond kunnen komen, zei de bewindsvrouw. Hoekstra noemt nu ook middeninkomens voor een eventueel prijsplafond volgend jaar, maar verduidelijkt niet hoe dat er precies uit zou moeten zien.

Aanleiding voor de uitspraken van de CDA-voorman is een raming van het Centraal Planbureau (CPB). De rekenmeesters voorspellen dat het aantal mensen onder de armoedegrens zal toenemen van 800.000 naar 1 miljoen als een aantal tijdelijke steunmaatregelen komen te vervallen. Hoekstra stelt voor om nieuwe maatregelen aan te kondigen in de zomer als de voorspelling van het CPB dan inderdaad uit lijkt te komen.