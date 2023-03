Homo of hetero maakt volgend jaar niet meer uit bij de bloedbank

Alle bloeddonoren moeten begin volgend jaar dezelfde vragenlijst krijgen om te bepalen of hun bloed of plasma veilig te gebruiken is. Dat meldt Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Het maakt dan niet meer uit of je homo of hetero bent. Alleen je seksgedrag telt, met het oog op via bloed overdraagbare infecties. Op dit moment mogen mannen die seks hebben met mannen alleen doneren als ze al langere tijd een monogame relatie hebben of vier maanden geen seks hebben gehad. Voor hetero’s geldt dat niet.

Het moet echter afgelopen zijn met het beleid gericht op mannen die seks hebben met mannen, vind stichting Sanquin. Het moet er niet meer toe doen met wie je seks hebt gehad. Gezondheidsminister Ernst Kuipers spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van goed nieuws. Hij hecht er dan ook aan dat de nieuwe praktijk uiterlijk per 1 januari ingaat.

De invoering heeft nog tijd nodig, aldus Sanquin. De organisatie werkt namelijk samen met Prothya Biosolutions Netherlands BV, die plasmageneesmiddelen produceert uit het ingezamelde plasma. Vanwege de nieuwe beoordeling van seksueel risicogedrag zal Prothya het registratiedossier bij de European Medicines Agency (EMA) moeten aanpassen. Pas na goedkeuring door de EMA kan de gelijke behandeling van alle bloeddonors worden ingevoerd, aldus Prothya.

Ook de bloedbanken zullen één en ander moeten aanpassen en ook nog eens alle medewerkers moeten trainen.

Belangenorganisatie van onder anderen homoseksuelen COC is “gelukkig” met de ontwikkelingen. “Vanaf begin 2024 worden mannen die seks hebben met mannen niet meer gediscrimineerd bij bloeddonatie”, concludeert de organisatie. Ze heeft het jaren bepleit, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug, die spreekt van een doorbraak.

In de politiek en de publieke opinie was er al veel weerstand tegen de aparte behandeling van mannen die seks hebben met mannen, maar bloedtransfusies moeten natuurlijk wel veilig zijn. Sanquin ontwikkelde het nieuwe beleid op basis van wetenschappelijk onderzoek “dat concrete handvatten geeft om deze wijziging in te voeren”. De wijziging zat er al langer in, maar onderzoek in samenwerking met de universiteit van Maastricht liep vertraging op.