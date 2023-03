Hoofdofficier draagt beveiliging familie kroongetuige over

Hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in Midden-Nederland Rutger Jeuken zal binnenkort niet meer verantwoordelijk zijn voor de veiligheidsmaatregelen rondom de familie van Marengo-kroongetuige Nabil B., bevestigt het OM na berichtgeving van Het Parool. De krant heeft een brief van een familielid van Nabil B. in handen waarin wordt geschreven dat de familie “niet veilig is en zich niet veilig voelt” zolang de hoofdofficier belast is met de kwestie.

Het OM laat weten “bekend te zijn met de brief” die vanuit de familie is verstuurd. Vrijdag is hier schriftelijk op gereageerd door het OM.

Onlangs publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een onderzoek naar de beveiliging rondom de geliquideerde broer van de kroongetuige, diens advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Hierin werden harde conclusies getrokken. “Bij een aantal keuzes in de onderzochte beveiligingssituaties, bijvoorbeeld bij het delen van informatie, werd aan het belang van bewaken en beveiligen minder gewicht toegekend dan aan het opsporingsbelang”, aldus de OVV.

Het OM zegt er volledig achter te staan om de gezagsrol over het stelsel Bewaken en Beveiligen (BenB) elders neer te leggen, echter kan het niet “van de een op de andere dag” uit handen gegeven worden. “Wel zal er op korte termijn een transitieprogramma worden opgestart. Hierbij zal het gezag over de veiligheidsmaatregelen voor de familie van Nabil B. op korte termijn worden overgedragen en belegd binnen het transitieprogramma, bij een nieuwe hoofdofficier van justitie.”