Jetten over klimaatadvies: combinatie regels, prijzen en subsidies

Het kabinet gaat op zoek naar een combinatie van beprijzing, regels en subsidies om de klimaatdoelen te halen. Dat zegt klimaatminister Rob Jetten in een reactie op een belangrijk en vergaand advies over de klimaatdoelen. Om 55 procent CO2-vermindering in 2030 te behalen, moet het kabinet strengere regels invoeren en een consumptiebelasting op vlees en zuivel invoeren, zo staat in het advies.

Jetten wil “vervuiling een eerlijkere prijs geven, ook de norm stellen: het schone alternatief is het enige alternatief, maar met subsidies ook zorgen dat iedereen het kan meemaken”. Hij kijkt daarbij naar de portemonnee van huishoudens, en de mogelijkheid van kleinere ondernemers om te blijven investeren, aldus de minister. Het kabinet heeft er “jarenlang achteraan gehobbeld” als het om klimaatbeleid gaat, erkent de bewindsman. De afgelopen jaren is sprake geweest van een inhaalslag, maar om daadwerkelijk in de buurt van 55 procent minder CO2-uitstoot te komen, moet er nog veel meer gebeuren, schrijven ambtenaren maandag in een beleidsrapport.

De bewindsman wilde nog niet vooruitlopen op welke acties het kabinet precies gaat ondernemen. In mei komt Jetten met doorgerekende maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen flink moeten verminderen. Maatregelen zullen mogelijk ingrijpen in de levens van mensen, erkent de bewindsman. “De klimaattransitie vraagt wat van ons allemaal. Daarom is de klimaatrechtvaardigheid zo belangrijk.”

Hoewel er “nuances” zijn in welke specifieke maatregelen worden genomen, verwacht Jetten (D66) weinig politieke tegenstand. Bijvoorbeeld op het stikstofdossier zijn de coalitiepartijen het vaak oneens. “Dit gaat echt om de vraag: geven we aan de volgende generaties ook een leefbare planeet door met een sterke, groene economie. Daar kan je politiek eigenlijk niet tegen zijn.”