Opstappen NOS-directie vanwege misstanden niet aan de orde

Het is momenteel niet aan de orde dat de directie van de NOS opstapt, naar aanleiding van de berichten over grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. De directie wil zich nu richten op actie om te voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Over de positie van met name algemeen directeur Gerard Timmer worden op sociale media vragen gesteld. Hij was tussen 2014 en 2018 directeur bij BNNVARA. Dat was in de tijd dat op de redactie van het programma De Wereld Draait Door eveneens sprake was van grensoverschrijdend gedrag.

Zondag werd bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport per direct terugtreedt in plaats van gefaseerd zoals eerder gemeld. De directie besloot dat in goed onderling overleg met de vier leden van de hoofdredactie. Timmer zei daarover dat het terugtreden naar aanleiding van een externe inventarisatie in “een stroomversnelling is geraakt”. “Er breekt nu een fase aan waarin we gaan kijken wat de sportredactie op de korte termijn en in de toekomst nodig heeft”, stelde hij.

De Volkskrant publiceerde vrijdagavond een artikel waarin meer duidelijk werd over de misstanden op de redactie. Daarin werd een beeld van stelselmatige intimidatie en pesterijen op de werkvloer van NOS Sport beschreven. De krant sprak daarvoor met 32 medewerkers, oud-medewerkers en andere betrokkenen.

Timmer stelde naar aanleiding van het artikel dat de NOS zich schaamt voor de gebeurtenissen. “Dit laat nogmaals zien dat er echt werk aan de winkel is, en dat wat er in het verleden is gebeurd nooit meer mag voorkomen”, zei hij.