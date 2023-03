‘Procesbegeleiders’ moeten cao-overleg streekvervoer vlot trekken

Om de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het streekvervoer te hervatten, stelt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) twee zogenoemde procesbegeleiders beschikbaar. Dat maakte zij bekend na afloop van een “constructief gesprek” dat reizigersvereniging Rover voerde met vakbonden FNV en CNV en werkgeversvereniging VWOV.

“De afgelopen dagen heb ik namens het kabinet met verschillende partijen gesproken over de stakingen in het streekvervoer en reizigersorganisatie Rover heeft vandaag voor het eerst sinds twee maanden weer alle partijen om tafel gekregen”, zei Heijen. “Uit al deze gesprekken is mij gebleken dat onafhankelijke procesbegeleiding kan helpen om de gesprekken weer op gang te brengen.”

De begeleiders die worden aangedragen werken voor het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), een dienstverlener op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.

Ook Rover denkt dat het goed is als er een verkenner wordt aangesteld om de impasse in de cao-onderhandelingen te doorbreken. Rover had de cao-partijen uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandagmiddag. De vastgelopen cao-gesprekken hebben sinds januari geregeld geleid tot stakingen. Steeds meer reizigers ondervinden daar hinder van, zegt Rover.

In het gesprek kwam erkenning naar voren “voor de lastige situatie waarin zowel reizigers, medewerkers als vervoersbedrijven zich bevinden”, meldt Rover. Zo hebben de vervoerders aangegeven het financieel zwaar te hebben gehad tijdens de coronacrisis. Ook nu hebben zij daar nog last van. Werknemers hebben echter te maken met hoge werkdruk en veel ziekteverzuim.

“De onderhandelingen voor een nieuwe cao zitten op het moment nog vast en dat is slecht voor iedereen. Voor werknemers, werkgevers, maar op de eerste plaats voor de reizigers”, stelt Heijnen. Vorige week deed zij al een oproep aan vakbonden en vervoerders om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan en stakingen op te schorten. Die oproep kwam kort voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag. Sommige reizigers zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om naar de stembus te gaan. “Staken is een grondrecht, maar stemmen is dat ook”, zegt Heijnen.

Verder meldt Heijnen aanwezig te zullen zijn op de landelijke manifestatie voor het streekvervoer morgen, die wordt georganiseerd door de FNV. “Het belang van de reizigers staat voorop, maar ik vind het ook belangrijk om te horen hoe de chauffeurs en andere medewerkers tegen hun werk in het streekvervoer aankijken”, zegt zij.