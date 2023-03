Rover praat te midden van stakingen met cao-partijen streekvervoer

Vakbonden FNV en CNV en werkgeversvereniging VWOV gaan maandag in gesprek met reizigersvereniging Rover, die zo de impasse in de cao-onderhandelingen in het streekvervoer wil doorbreken. Deze week staakt streekvervoerpersoneel op dinsdag en woensdag, de komende tijd volgen nog acht stakingsdagen. Met het gesprek hoopt Rover dat de bonden deze reeks willen opschorten.

“We hebben de indruk dat bij alle partijen de wil is om samen tot een goede oplossing te komen”, zei Rover-directeur Freek Bos voor het weekend. Hij zal samen met voorzitter van Rover Saskia Kluit ook aanwezig zijn bij het gesprek. Volgens Bos komen reizigers “in grote problemen” door de stakingen, doordat zij afspraken moeten verzetten of werkdagen missen. “Hoe langer deze impasse duurt, hoe groter de kans dat reizigers afhaken”, betoogt Bos.

De cao-gesprekken tussen FNV, CNV en VWOV zitten al tijden muurvast. Het cao-conflict spitst zich volgens de vakbonden op dit moment vooral toe op afspraken om de werkdruk te verlichten. Minder volle werkroosters zouden daarbij helpen, maar volgens de FNV en CNV hebben de vervoerders daar nog te weinig toezeggingen voor gedaan. Om hun eisen kracht bij te zetten, hebben de vakbonden hun leden de afgelopen maanden meermaals opgeroepen te gaan staken. De huidige stakingsgolf omvat vijftien dagen, dinsdag en woensdag zijn hiervan respectievelijk de zesde en zevende dag.

De staking op woensdag leidde de afgelopen tijd tot discussie, omdat deze plaatsvindt tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Onder meer de Oogvereniging uitte kritiek: door de staking zou het voor blinden en slechtzienden moeilijker zijn om bij een voor hen toegankelijk stembureau te komen. CNV wil de staking in het streekvervoer echter alleen opschorten als werkgevers over de brug komen. Zolang er geen stap vanuit VWOV komt, “gaan alle eerder geplande acties door, dus ook die op verkiezingsdag”.