Tegenpolen vinden elkaar af en toe tijdens groen verkiezingsdebat

De felheid waarmee landelijke politieke debatten vaak worden gevoerd, was maandagavond in Utrecht vrijwel afwezig tijdens een groot natuur- en klimaatdebat in poptempel TivoliVredenburg. Ondanks alle inhoudelijke tegenstellingen wisten provinciale politici uit Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant elkaar op een aantal punten wel te vinden.

Zo beaamden de Brabantse deelnemers een voor een dat ze het belangrijk vinden om zuiniger te worden met drinkwater en droogte tegen te gaan door water beter vast te houden. “Het is zonde als water weggutst terwijl je het kunt hergebruiken”, reageerde Hubert Koevoets van Lokaal Brabant, na een pleidooi van Hagar Roijackers (GroenLinks) voor het beter opvangen en hergebruiken van water in huis.

Zulke momenten waren er meer. Martine van der Velde van de PVV in Utrecht, die als enige genodigde het bestaan van klimaatproblemen ontkende, bleek desondanks best welwillend te staan tegenover het beter isoleren van woningen, waar PvdA’er Hans Adriani voor pleitte.

In een volgend blokje toonde de Gelderse kandidaat van de BoerBurgerBeweging Jos Bolk bereidheid om “met zijn allen een stapje terug doen” qua stikstof, dat hij “een gezamenlijk probleem” noemde. “We hebben allemaal één doel: ons prachtige landschap in stand houden”, zei hij. Met het huidige beleid is het volgens hem echter “een drama” om uit de stikstofimpasse te komen. Hij zei ook te vrezen voor het voortbestaan van zijn eigen bedrijf, dat volgens hem erg natuurinclusief is, maar risico loopt doordat het deels in Natura 2000-gebied ligt.

“Uiteindelijk hebben we allemaal een groen hart voor de landelijke omgeving”, vond ook Frank Cornelissen van D66, die terloops opmerkte dat bij de BBB “allemaal leuke mensen” zitten. Harde keuzes zijn volgens hem wel nodig. “Intensieve veehouderijen bij de Veluwe moeten we uitkopen”, klonk het. Zowel voor de natuur, als om bouwvergunningen mogelijk te maken, zodat meer jongeren een woning kunnen krijgen.

Freek Rebel van de Gelderse ChristenUnie voegde toe dat “niet iedere boer nog overal kan zitten”, maar hij wees er tegelijkertijd op dat veel boeren al stoppen bij gebrek aan bedrijfsopvolging. “Als we niet opletten, hebben we op een gegeven moment geen boeren meer.”

Tijdens het debat, dat door natuurorganisaties was georganiseerd, volgden de thema’s elkaar snel op. De Brabantse kandidaat Inge Vossen-Van Beers van Volt waarschuwde voor “een nieuw soort stikstofcrisis, maar dan met water”, als Nederland niet snel de waterkwaliteit verbetert.

VVD’er André van Schie koos als een van de weinigen wel de confrontatie. Hij noemde de Partij voor de Dieren (PvdD) “conservatief en niet heel groen”, omdat die partij velden met zonnepanelen niet ziet zitten. Anjo Travaille (PvdD) antwoordde dat zonnepanelen beter op daken gelegd kunnen worden. Wat hem betreft gebeurt dat de komende jaren bijvoorbeeld massaal op sociale huurwoningen.