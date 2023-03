Advocaat: slachtoffer The Voice voelt eindelijk erkenning

Nienke Wijnhoven, de vrouw die aangifte heeft gedaan tegen Jeroen Rietbergen, heeft “eindelijk het gevoel dat zij erkenning krijgt voor wat haar is overkomen”. Dat laat de oud-kandidaat van The Voice of Holland weten via haar advocaat Sébas Diekstra, in reactie op het besluit van het OM om Rietbergen te vervolgen voor verkrachting.

Wijnhoven voelt erkenning omdat “zij als slachtoffer echt gehoord wordt”. “Haar ervaringen zijn niet gebagatelliseerd of verdraaid. Wat haar is overkomen wordt nu ook voor waarheid aangenomen door het Openbaar Ministerie. Zij is dankbaar voor het gedegen en integere strafrechtelijk onderzoek dat heeft plaatsgevonden.” Ook hoopt Wijnhoven dat anderen zich gesterkt voelen om alsnog naar voren te treden. Tegen andere slachtoffers zegt zij: “Het ligt niet aan jou en je bent niet alleen.”

Rietbergen erkende voor de BOOS-aflevering waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice aan de kaak werd gesteld al dat hij zich schuldig had gemaakt aan wangedrag. Hij bekende dat hij relaties van “seksuele aard” met vrouwen had die betrokken waren bij het programma.

Het OM maakte dinsdag ook bekend oud-coach van The Voice Ali B te vervolgen voor twee gevallen van verkrachting en een van aanranding. Marco Borsato, een andere oud-coach van de talentenjacht, wordt niet vervolgd voor een aangifte die gerelateerd is aan The Voice. Er loopt nog wel een andere zaak tegen Borsato.