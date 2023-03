Ali B verbaasd dat OM niet tot algeheel sepot is gekomen

Ali B is verbaasd dat het Openbaar Ministerie (OM) niet alle zaken tegen hem heeft geseponeerd. Dat laat de 41-jarige artiest weten in een statement. Het OM maakte dinsdag bekend Ali B te vervolgen voor meerdere zedenzaken, onder meer rond het programma The Voice of Holland. “Dat het OM niet tot een algeheel sepot is gekomen, verbaast mij enorm en lijkt te zijn ingegeven door druk van de publieke opinie”, aldus de oud-coach van The Voice.

Ali B wordt vervolgd voor zedenfeiten met drie meerderjarige vrouwen, die gepleegd zouden zijn tussen 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en het buitenland. Een daarvan is gerelateerd aan The Voice. Volgens het OM was bij de aangifte van een vierde vrouw tegen de rapper geen sprake van een strafbaar feit. Ali B laat weten “blij” te zijn dat deze zaak is geseponeerd. De artiest heeft altijd schuld ontkend wat betreft de beschuldigingen aan zijn adres.

“De afgelopen veertien maanden hebben we hemel en aarde bewogen om snelheid te krijgen in het onderzoek en hebben wij steeds gevraagd om duidelijkheid”, vervolgt Ali B. “Die oproep werd niet beantwoord. In de tussentijd heb ik, in overleg met het OM, mediation gesprekken aangevraagd met de vrouwen die aangifte hebben gedaan”, vervolgt de artiest.

Volgens Ali B lopen “deze gesprekken” en zijn die “zeer waardevol”. “We hebben het OM verzocht deze gesprekken af te wachten. Dat ze daar niet voor hebben gekozen is onbegrijpelijk, zeker nu deze binnen afzienbare tijd zouden worden afgerond.” De artiest laat weten “tot op heden met alles meegewerkt” te hebben en dat hij dat “zal blijven doen”. “Ik heb het volste vertrouwen in een juiste beslissing van de rechtbank.”

Voormalig bandleider Jeroen Rietbergen wordt verdacht van een zedenfeit uit februari 2018. Dat zou hebben plaatsgevonden in of rond de opnamestudio’s van The Voice. Het onderzoek tegen Marco Borsato rond The Voice is bij gebrek aan bewijs geseponeerd. Tegen Borsato loopt nog wel een zedenonderzoek naar aanleiding van een aangifte in december 2021, maar dat is niet gerelateerd aan The Voice.