Boeren demonstreren bij landelijk lijsttrekkersdebat in Den Bosch

Boerenactiegroep Farmers Defence Force demonstreert dinsdagavond bij het landelijke lijsttrekkersdebat. Dat wordt gehouden in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch. In de buurt van het gebouw mogen enkele tractoren staan.

De gemeente Den Bosch laat weten dat de boeren de ruimte krijgen om te demonstreren. “Tegelijk verwachten we van de demonstranten verantwoordelijk gedrag. Het slotdebat moet wel ongestoord door kunnen gaan, want het maakt deel uit van ons democratisch proces.”

Ook de groep Toekomstboeren, die zich inzet voor duurzame landbouw, heeft zich gemeld om bij het lijsttrekkersdebat te demonstreren. Verder is er een protest van het Platform Stop Racisme bij het Brabantse provinciehuis.